На Запорожском направлении россияне возобновили наступление в сторону Темировки
20 апреля 2022 , 19:08Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На Запорожье враг возобновил наступательные действия. Оккупационные войска двигаются в направлении населенного пункта Темировка.
В Генштабе ВСУ говорят, что наступательные действия россияне совершают при поддержке артиллерии. Также вражеские артиллерийские подразделения активно действовали на Южнобужском направлении.
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Вражеские артиллеристы вели огонь по позициям наших подразделений
Российские военные обстреливали позиции наших подразделений. Кроме того, работала и российская авиация – над огневым поражением определенных объектов. Россияне продолжали штурмовые действия в направлении Александровки, однако успеха не имели.
Основные усилия россиян – в Восточной операционной зоне
В Генштабе ВСУ подтвердили, что враги продолжают наступление в Восточной операционной зоне. Цель Москвы остается той же – установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Противник усиленно использует авиацию и активно производит воздушную разведку. При этом удары наносят и по гражданским объектам, и по жилому сектору.
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