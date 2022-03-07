На Запорожскую АЭС оккупанты завезли 14 пропагандистов, которые скоро будут снимать "кино"

На Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов. Так что уже в ближайшее время на российском телевидении будут рассказывать о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта.

Как объяснили в "Энергоатоме", это необходимо, чтобы оправдать ядерный терроризм захватчиков.

Важно Запорожская АЭС по-прежнему находится под контролем российских оккупантов

Также намечены съемки работников станции. Под дулами автоматов они будут вынуждены рассказывать об благодарности "освободителям".

А также успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов "Росатома" и готовности принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для нужд Украины и другие фейки. Не верьте,

– призывали в "Энергоатоме".

Какая ситуация в Энергодаре

По состоянию на 7 марта 18:00 на территории Запорожской АЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем оккупантов.

Что известно об обстреле ЗАЭС

В настоящее время радиационный фон на ЗАЭС и близлежащих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности.

В ночь на 4 марта российский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС, вспыхнул пожар. По состоянию на 05.55 огонь локализовали. Представитель ЗАЭС подчеркнул, что атакуют по тяжелой технике. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности.

Ранее энергоблок ЗАЭС был переведен в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если произойдет взрыв, то будет в 10 раз больше Чернобыля.

К сожалению, во время защиты ЗАЭС погибли три украинских воина. 7 марта жители Энергодара простились с ними.