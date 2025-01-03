Зеленский подписал закон о запрете рекламы азартных игр

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит существенные ограничения на рекламу азартных игр. Он также усиливает контроль за организаторами.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Отныне организаторы игр должны соответствовать новым требованиям, а нелегальные азартные вебсайты будут заблокированы.

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Новое законодательство об азартных играх

Закон вводит ряд важных изменений, направленных на усиление контроля и ограничение влияния азартных игр на общество.

Согласно новому законодательству, реклама азартных игр теперь подлежит жестким ограничениям. Разрешен только ограниченный перечень методов рекламы, не касающихся рекламных кампаний в широких массах.

Запрет спонсорства:

Закон также вводит запрет на спонсорство азартными играми, за исключением случаев, когда речь идет о спонсорстве спортивных событий.

Контролируемая игра вместо проверок:

Вместо традиционных методов фактических проверок, которые использовались для контроля за азартными играми, будет введена новая система – контролируемую игру. Это позволит более эффективно следить за деятельностью организаторов игр и предоставлять соответствующие санкции за нарушения.

Блокировка нелегальных веб-сайтов:

Еще одной важной новацией является механизм блокировки нелегальных азартных вебсайтов. Согласно новому законодательству, все веб-сайты, которые не получили лицензию в Украине для проведения азартных игр, подлежат блокировке.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр:

Закон также ужесточает требования к организаторам азартных игр, в частности, по лицензированию и прозрачности их деятельности.

Ожидается, что он поможет уменьшить социальные последствия, связанные с распространением азартных игр, а также увеличит налоговые поступления от лицензированных организаторов, поскольку они будут вынуждены работать в рамках четких правил.

