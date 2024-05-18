В ISW оценили последствия запрет США бить по России западным оружием
Источник:ISW
Украина не может бить по территории России американским оружием. Аналитики Института изучения войны оценили, к чему приводит такой запрет.
В ISW считают, что запрет бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться. В частности, и в Харьковской области.
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Россия может накапливать войска и технику
Запрет США и других стран Запада бить по территории России их оружием помог создать в приграничных областях агрессорки определенные укрытия. Оттуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.
Кроме этого, Россия имеет возможность накапливать войска и технику перед тем, как вступить в бой. В частности, враг смог собрать войска, чтобы начать наступление на Харьковщину. Если бы Украина имела возможность бить по территории России западным оружием, этого можно было бы предотвратить.
Представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России. там опасаются, что это может привести к эскалации.
Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно запрета. Там считают, что западное оружие должно быть использовано для освобождения временно оккупированных территорий. В то же время атаки на объекты на территории России не предусмотрены.
В ISW объяснили, почему запрет США бить по России некорректен
- С самого начала полномасштабного вторжения США наложили вето на удары американским оружием по территории России. Аналитики считают, что такая политика Вашингтона ограничивает способность Украины защищаться.
- Американское вето на удары по России существенно препятствует украинскому успеху на фронте. В Институте изучения войны указали на алогичность позиции Вашингтона.
- 15 мая во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен на вопрос журналистов, может ли Украина использовать американское оружие для ударов по России, уклонился от прямого ответа. Чиновник заявил, что Вашингтон в целом не поддерживает атак на Россию, однако признал, что Украина должна сама решать, как вести войну. Итак, прямого утверждения о том, что США запрещают бить по стране-агрессору своим вооружением, от Блинкена не прозвучало.