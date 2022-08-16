Расшатать путинский режим сможет только одно – и это не запрет шенгена для россиян

Как повлияет на будущее россии возможный запрет шенгенских виз для россиян? У меня неоднозначное отношение к этой теме. Все далеко не так просто, как кому-то кажется. Причем в разных измерениях.

Неощутимое наказание

Если кто-то думает, что от запрета шенгенских виз для россиян будет быстрый и прямой эффект, например возникновение бунта среднего российского класса против путинской власти, то с высокой вероятностью этого не произойдет. И вот почему.

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Загранпаспорта имеет только треть россиян. В Европу путешествует еще меньше. Это, как правило, средний класс российского общества. Но в нем примерно половина – это представители коррумпированной российской бюрократии. Это не те люди, которые бунтуют.

Другая половина – бизнес, "креативный класс". В нем есть люди как с оппозиционными взглядами, так и сторонники путина, а есть и просто "молчаливое большинство". Последних кое-кто жестко называет "терпилами". И эти люди тоже в бунтах и даже в обычных протестах не участвуют. Российская оппозиция сейчас разрушена и раздавлена. Значительная и активная ее часть эмигрировала, а оставшиеся – под рисками репрессий, а наиболее активных уже посадили.

Что расшатает стул под путином

Чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в россии. Запрет шенгенских виз для россиян никак не отразится на провоцировании такого кризиса. По историческому опыту политический кризис в россии может повлечь за собой сочетание нескольких факторов: социально-экономический кризис; военное поражение россии; внутреннее ослабление российской власти (в разных формах и в силу разных причин).

Что касается визового вопроса, то на ослабление россии может повлиять как раз не запрет для россиян на выезд из их страны, а наоборот – стимулирование эмиграции специалистов (айтишников, инженеров и т.п.). Это будет относительное, но все же послабление. И, скорее всего, в таких условиях путин (или его режим) сами начнут закрывать страну на выезд. И такие планы в россии уже обсуждаются. Так что еще большой вопрос – на кого больше сработает запрет шенгенских виз для россиян.

Но будет ли полный запрет на шенгенские визы для россиян? Уже известно, что нет. По разным причинам, но в основном потому, что эффект такого тотального запрета на Западе считается сомнительным и неоднозначным.

Что нужно и что могут поддержать и в ЕС и на Западе – так это введение строгих визовых ограничений для россиян. В частности, стоило бы отказаться от упрощенного режима выдачи виз для россиян, а также от туристических виз для россиян.

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Как должен выглядеть "безвиз" для россиян

В нынешних условиях (агрессивная война россии против Украины) такой упрощенный режим выглядит и несправедливо, и политически неуместно. Во-вторых, необходим запрет на въезд в ЕС представителей российской бюрократии, как людей, управленчески обеспечивающих эту войну.

В-третьих, необходима проверка (перед выдачей визы), поддерживает ли человек, желающий приехать в ЕС, войну рф против Украины. Если поддерживает, такой человек должен попасть в черный список тех, кому запрещен въезд в Евросоюз. То есть, такие ограничения должны быть наказанием за агрессивную войну россии против Украины и ее поддержку конкретными россиянами.

Для стран Балтии, а возможно и для некоторых других стран, целесообразным является полный запрет на въезд россиян. Это будет не просто уместный, а неотложный способ защиты национальной безопасности. Напомню, что в 2014 году сепаратистские заговоры в Украине происходили при активном и достаточно массовом участии российских "туристов".

Примечательно, что близкий к кремлю телеграм-канал "незыгарь" уже анонсировал акции сопротивления русскоязычных граждан Латвии после того, как Латвия объявила россию страной-спонсором терроризма. Это тот самый "незыгарь", который еще в июне анонсировал обстрелы Еленовки. Следовательно, такие "анонсы" следует воспринимать всерьез. И именно поэтому странам Балтии нужно подстраховаться от взрывного российского "туризма".

Поэтому, по моему мнению, нужен не тотальный запрет шенгенских виз для россиян, а строгие и целевые визовые ограничения для граждан россии. Это будет и логичнее, и более эффективно.

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