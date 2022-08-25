В Чехии предложили, как усложнить россиянам путешествия по Европе

Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией и беларусью. Соответствующее предложение разработало правительство Чехии.

россиян хотят заставить платить больше и дольше рассматривать их заявки

Чехия председательствует в Совете ЕС и в конце августа на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза представит компромиссное решение, которое позволит не полностью запретить, но существенно усложнить поездки граждан россии в европейские страны.

Кстати, Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Чешское предложение предусматривает полную приостановку действия соглашений об упрощенном визовом режиме с россией и беларусью. Этот шаг не означает полного запрета на въезд россиян и белорусов в ЕС, однако предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро.

Также предполагается увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Bloomberg пишет, что по итогам неформального заседания представителей государств ЕС в Праге не будет принято официальное решение. Сообщается, что на это уйдет минимум несколько недель, когда летние каникулы в целом завершатся.

Украина требует запретить визы для россиян

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. Глава государства убежден, что ответный шаг повлечет за собой давление со стороны россиян на режим путина.

Призыв Зеленского поддержал ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Чехия, Польша и Финляндия.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу виз гражданам россии. Эстонское правительство ввело ряд ограничений для граждан россии, в результате чего многим категориям россиян не въехать в Эстонию.

Глава правительства Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает соответствующий запрет. Шольц отметил, что важно не осложнять жизнь оппонентам кремля. Также отказалась вводить запрет на въезд российских туристов в Португалию и правительство Венгрии.

Российские оппозиционеры жалуются, что ограничения могут помешать покинуть россию тем категориям населения, которые не поддерживают путина. В то же время российские либералы забывают, что могут убегать от преследований в Турцию или другие страны Востока.

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