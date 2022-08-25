В Чехии предложили, как усложнить россиянам путешествия по Европе
Источник:Bloomberg
Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией и беларусью. Соответствующее предложение разработало правительство Чехии.
россиян хотят заставить платить больше и дольше рассматривать их заявки
Чехия председательствует в Совете ЕС и в конце августа на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза представит компромиссное решение, которое позволит не полностью запретить, но существенно усложнить поездки граждан россии в европейские страны.
Кстати, Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.
Чешское предложение предусматривает полную приостановку действия соглашений об упрощенном визовом режиме с россией и беларусью. Этот шаг не означает полного запрета на въезд россиян и белорусов в ЕС, однако предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро.
Также предполагается увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.
Bloomberg пишет, что по итогам неформального заседания представителей государств ЕС в Праге не будет принято официальное решение. Сообщается, что на это уйдет минимум несколько недель, когда летние каникулы в целом завершатся.
Украина требует запретить визы для россиян
- Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам россии. Глава государства убежден, что ответный шаг повлечет за собой давление со стороны россиян на режим путина.
- Призыв Зеленского поддержал ряд стран, среди которых Эстония, Латвия, Чехия, Польша и Финляндия.
- Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу виз гражданам россии. Эстонское правительство ввело ряд ограничений для граждан россии, в результате чего многим категориям россиян не въехать в Эстонию.
- Глава правительства Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне.
- В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает соответствующий запрет. Шольц отметил, что важно не осложнять жизнь оппонентам кремля. Также отказалась вводить запрет на въезд российских туристов в Португалию и правительство Венгрии.
- Российские оппозиционеры жалуются, что ограничения могут помешать покинуть россию тем категориям населения, которые не поддерживают путина. В то же время российские либералы забывают, что могут убегать от преследований в Турцию или другие страны Востока.
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