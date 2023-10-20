Какова судьба священников и имущества УПЦ МП после ее запрета: ответ Минкульта

Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП в первом чтении. В Минкульте рассказали о будущем церковников московского патриархата.

19 октября парламент сделал первый шаг для ликвидации прокремлевской церкви в Украине. Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в эфире телемарафона объяснил, что будет, когда законопроект о запрете УПЦ подпишет Зеленский.

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Священники – в ВТО, имущество – государству

Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, ожидает еще второе чтение в Верховной Раде и подпись президента. Однако уже сейчас возникают вопросы о дальнейшей судьбе священников из УПЦ и имущества, которое находится в ее использовании.

Что касается клириков московского патриархата, то им давно уже предлагали перейти под главенство Православной церкви Украины, уточнил Карандеев. И сейчас они также имеют право перейти в ПЦУ.

Вопрос о имуществе и территориях, которыми пользуется УПЦ, будет решаться после того, как государство вернет их в свою собственность. Так, например, случилось с Лаврой.

В дальнейшем будем рассматривать ее будущее, в частности вовлечение в осуществление религиозных культов и обеспечение и в дальнейшем монашеской жизни на этой святой территории,

– подчеркнул Карандеев.

Как голосовали за запрет московской церкви