Еще будут вноситься правки, – нардеп объяснила споры по закону о запрете УПЦ МП
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ МП. Его еще будут дорабатывать, но хорошо, что процесс сдвинулся с места.
Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа, заметив, что поддержка законопроекта о запрете УПЦ МП – историческое событие. Сначала были опасения, что на него не хватит голосов. Но из 225 необходимых удалось собрать 267.
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Что известно о законопроекте
Как отметила Пипа, сейчас депутаты проголосовали за кабминовский законопроект. Он самый слабый из предложенных, но туда еще будут вносить правки во втором чтении. Также соответствующие законопроекты подавали от СБУ и еще три – от оппозиции.
До второго чтения еще будут вноситься правки. Если бы кабминовский был введен сейчас, то СБУ могло бы ввести в действие определенную процедуру. Тогда судебный процесс мог бы продолжаться годами, как это было с Коммунистической партией. В других законопроектах предлагается более быстрая процедура и решение вопросов с имущественными правами. Ко второму чтению будет серьезный "бой" по формулировкам и процедуре. От этого будет зависеть эффективность законопроекта,
– рассказала Пипа.
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Важно, что сейчас есть политический консенсус по поводу того, чтобы решить вопрос с пророссийскими религиозными организациями. Сколько пройдет времени до второго чтения – пока сложно сказать.
Это может быть как 2-3 месяца, так и полгода. За это время удастся найти лучший вариант после дискуссий. Нардепы настроены довести дело до конца.
Параллельно продлится работа над законопроектами, которые позволят приходам УПЦ МП упрощенно переходить в ПЦУ и изменять устав. То же касается и перехода имущества.
Законопроект о запрете УПЦ МП: кратко
- Верховная Рада приняла законопроект №8371, где речь идет о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Его приняли в первом чтении.
- Интересно, что этот законопроект проигнорировали аж 72 народных депутата. Некоторые могли делать вид, что отсутствуют на заседании, но голосовали за другие законы.
- Жители России, конечно, имели бурную реакцию через этот законопроект. Они снова продемонстрировали свою "скрепность".