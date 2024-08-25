Папа Римский выступил категорически против запрета УПЦ МП в Украине

Папа Римский Франциск заявил, что недавно принятый закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".

Поэтому понтифик призвал не запрещать ни одну церковь, поскольку это якобы угрожает "свободному выбору". Его заявление обнародовал информационный ресурс Ватикана Vatican News.

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Что сказал Папа Римский о новом законе в отношении УПЦ МП

Папа Римский прокомментировал новый украинский закон о деятельности религиозных организаций, управляемых из России. Он якобы опасается на "свободу", заметив, что в Украине, мол, "тому, кто хочет, не разрешается молиться в том, что он считает своей церковью".

Я продолжаю со скорбью следить за боевыми действиями в Украине и России, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, я боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех,

– сказал он.

По его словам, тот, кто молится, не может творить зло из-за этого. Он призвал не отменять "прямо или косвенно" ни одну христианскую церковь: "Церкви нельзя трогать". "Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват в этом. Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет разрешено молиться в той церкви, которую они считают своей", – добавил Франциск.

Напомним,, Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП. Это произошло 24 августа на 33 День Независимости Украины. Ранее эту карточку закона подписал председатель Верховной Рады и вернул его 23 августа. В этот же день он был передан на подпись главе государства.