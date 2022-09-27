Пусть решают проблемы изнутри: почему нельзя разрешать россиянам убегать

Сотни тысяч россиян пытаются сбежать от "частичной" мобилизации в другие страны. В кремле уже рассуждают о том, чтобы в ближайшее время закрыть границы.

Запрет россиянам уезжать из страны будет вполне правильным. Такое мнение 24 каналу высказал американский политолог Рамис Юнус.

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Почему не нужно выпускать россиян за границу

По его словам, вместо того, чтобы убегать, граждане россии должны пытаться что-то изменить в своей стране.

Не нужно россиян выпускать за границу. Пусть разрешают проблемы внутри своей страны. Они привели эту заразу к власти, пусть сами с ней и разбираются,

– подчеркнул Юнус.

Он добавил, что многие россияне, которые пытаются уехать, не являются противниками путина и его идеологии, а лишь хотят избежать мобилизации.

"Зачем они будут разносить это по миру? Среди них – большое количество "засланных казачков", которые потом будут поднимать "русский мир" в других странах", — отметил политолог.

Что нужно для общенародного бунта в россии

Юнус напомнил, что сейчас все чаще вспыхивают протесты против мобилизации.

Чтобы это переросло в общенародный бунт, мобилизация должна продолжаться. Если объявят еще и военное положение, то ситуация в россии еще больше ухудшится. Ведь это будет означать полностью закрытые границы, а также принуждение по всем направлениям,

– сказал политолог.

Такие процессы значительно повлияют на жизнь всех россиян – и бедных, и богатых.

Мобилизация коснется всех россиян

"Если в первые месяцы война касалась только бедных людей, которых использовали в качестве "пушечного мяса" на фронте, то с объявлением мобилизации проблема коснулась и представителей малого и среднего бизнеса", — отметил американский политолог.

Если же в россии объявят военное положение, тогда эти процессы коснутся всех без исключения россиян.

Тогда могут вспыхнуть очень масштабные бунты, начнутся наезды на богатых. Это будет возвращение в 90-е годы,

– предположил Юнус.

Кто может возглавить бунты

По словам американского политолога, в россии нет ни одной оппозиционной партии или лидера, которые могли бы возглавить протестное движение.

Выдающие себя за оппозицию имеют непосредственное отношение к преступлениям путина. Поэтому они несут коллективную ответственность за все происходящее

– сказал Юнус.

Он предположил, что лидерами бунта могут стать генералы и другие военные, у которых лопнет терпение от произвола кремлевского диктатора.

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