"Миллион поедет в Европу": Денисенко прокомментировал заявление о запрете выезда после войны
Источник:NV
Вадим Денисенко на днях заявил, что мужчинам следует запретить выезд за границу на 3 года после завершения войны. Он прокомментировал свою позицию.
Бывший советник главы МВД и нынешний исполнительный директор Украинского института будущего отметил, что исследования по этой теме практически не проводятся, как и нет профессиональной дискуссии об этом. Денисенко отметил, что Украинский институт будущего едва ли не единственная структура, которая исследовала миграционные настроения.
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Как объяснил свою позицию Денисенко
И можно сказать, что есть две вещи, которые нужно понимать: что вернутся из нынешней миграции 50% тех, кто сейчас находится за границей, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что по окончанию войны примерно 1 миллион мужчин выедет в Европу к своим женщинам. Вот об этом должна быть дискуссия,
– заявил Вадим Денисенко.
Свое предложение он назвал "одним из кардинальных вариантов", который не является единственным или единственно правильным. Исполнительный директор Украинского института будущего сказал, что он хотел начать дискуссию, а "все свелось к "сам дурак".
"Но (после войны – 24 Канал) у нас будет только три опции. Первая – это очень обезлюденная территория под названием Украина, где будет проживать небольшое количество населения. Вторая – мы будем говорить о ввозе не менее 2 миллионов человек из Азии. Третья – тот вариант, который я выразил", – сказал Денисенко.
По его словам, реакция людей на его слова означает, что общество не хочет серьезной дискуссии, хочет "хайпить, хейтить и через два дня продолжить говорить о чем-то совсем другом".
Что известно о сообщении Денисенко
- Вадим Денисенко 6 августа опубликовал в фейсбуке сообщение, в котором говорил о необходимость продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года после победы и окончания военного положения.
- Он заверил, что в противном случае "мы просто не сохранимся как нация". Также добавил, что должны быть законные способы выезда мужчинам. Когда речь идет о лечении, в том числе ПТСР, для военных, особенно участвовавших в боях, ведь они должны иметь право на отпуск за границей, командировки и так далее. Денисенко отметил, что все это должно быть прописано в законодательстве.
- Люди в сети начали высказывать свое мнение по этому вопросу. Большинство против такого решения и отмечают, что оно было бы неконституционным.