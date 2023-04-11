Напоминает звук "Шахида": в ОП сказали, запретят ли ездить на авто без глушителя

Многих в Украине интересует вопрос о возможности запрета езды на автомобилях без глушителя. Дело в том, что звучание таких машин очень похоже на звук иранского дрона-камикадзе.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал это в эфире 24 Канала. Он пояснил, что полиция должна на законодательном уровне получить инструменты по запрету ездить на авто без глушителя.

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Рада должна наработать законопроект

Подоляк отметил, что нужно расставить правильные акценты: все, что не запрещено – разрешено. Таков принцип свободного государства. Если есть проблема, по этой теме должны продискутировать народные депутаты, наработать определенные законопроекты и изменения.

По его словам, у полицейских сейчас нет регламента, потому они не могут просто по своему усмотрению подходить и говорить: "Мы запрещаем тебе это использовать". Потому что это не запрещено.

Нардепы должны продискутировать. Если это действительно имеет проблемное звучание, то должны наработать законопроект, который будет это регламентировать,

– сказал Подоляк.

После этого, отметил советник главы Офиса Президента Украины, полиция получит соответствующие инструменты и все будет работать как часы.

Подоляк сказал, как можно запретить ездить на авто без глушителя: смотрите видео

Можно ли для этого создать петицию

Подоляк акцентировал, что только в России могут что-то запретить, если им это не нравится. Мы же не можем таким образом поступать.

При этом он отметил, что Офис Президента не может инициировать данный вопрос. Потому что желательно народным депутатам изучить структуру обсуждения общества по указанной теме.

Если она объемна, то тогда инициировать конкретный законопроект,

– объяснил советник главы ОП.

Он подтвердил, что можно создать петицию и собрать нужное количество голосов, после чего этот вопрос перебросят в Кабмин. А правительство, в свою очередь, должно обратиться в Верховную Раду. Таким образом увеличивается "плечо разговоров".

По его мнению, депутаты могут сами инициировать вопрос, выработать у себя, обсудить на базе того или иного комитета и выйти с соответствующей инициативой.

Это обычная процедура. И она будет очень короткая,

– подчеркнул Подоляк.

То есть, добавил он, нужно не только подписывать петиции на сайте Президента, но и научиться работать с депутатским корпусом.

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