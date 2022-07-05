У Залужного объяснили, запретят ли военнообязанным передвигаться по Украине

В Украине 5 июля распространилась волна возмущения из-за сообщения Генштаба об ограничениях на передвижение военнообязанных. Впоследствии выяснилось, что это не всегда означает получение специальных разрешений.

Напоминание Генштаба о норме закона, которая действует еще с 1992 года, прокомментировала советница по юридическим вопросам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Евгения Рябека.

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Украинцы неправильно поняли сообщение Генштаба

По словам Рябеки, в сообщении Генштаба говорится только об упорядочении учета лиц, меняющих место жительства.

То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты. Лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться к тому времени в военкомат, а сегодня в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте,

– объяснила юрист.

То есть, нового правила нет. Рябека отметила, что, вероятно, опубликованный документ несколько непонятно написали, и это запутало украинцев. Однако его цель – упорядочить учет.

"Это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", – предположила Рябека.

Она подчеркнула, что для выезда из села, города или области военнообязанным не нужно брать никакого разрешения.

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Рябека добавила, что 5 июля еще состоятся совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ, внести поправки и сделать его более понятным.

Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось,

– подчеркнула советница главнокомандующего ВСУ.

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Что этому предшествовало

5 июля Генштаб напомнил, что законодательство Украины запрещает выезд военнообязанных с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

Разрешение на это выдают на срок от 30 суток до 1 года.

Украинцы очень возмутились из-за этого. Они заявили, что бизнесу и волонтерам в таких условиях будет сложно функционировать. В ответ нардепы пообещали нормировать вопросы.

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