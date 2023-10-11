Есть ли в планах: в Раде рассказали, ограничат ли выезд за границу женщинам-медикам

На сегодняшний день женщины-медики, которые станут на воинский учет, могут выезжать за границу. Депутаты объяснили, введут ли ограничения для этой категории военнообязанных.

С 1 октября все женщины фармацевтических и медицинских специальностей имеют стать на военный учет. В Раде рассказали, как это отразится на возможности их выезда за границу.

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Никаких изменений не будет

Согласно закону Украины, военнообязанным на период действия военного положения запрещено выезжать за границу, за исключением частных случаев. Между тем, этот запрет не распространяется на женщин – медиков и фармацевтов.

В Раде заявили, что не планируют законодательные изменения, которые ограничат выезд за границу этой категории военнообязанных. Это, в частности, подчеркнули секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко и первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Ничего такого не готовится", – отметил Костенко. "На уровне правоохранительного парламентского комитета таких разговоров нет", – подтвердил Осадчук.

Позиция Минздрава и ГНСУ

Ранее женщин-медиков уже успокоили представители Министерства здоровья и Государственной пограничной службы.

Так, глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что для женщин не будут вводиться ограничения для выезда из Украины с 1 октября 2023 года.

Ограничения для пересечения границы действуют для отдельных катергорий госслужащих и должностных лиц. В частности, и для женщин – медиков или фармацевтов, которые находятся на госслужбе, являются нардепками или депутатами местных советов,

В ГНСУ тоже сообщили, что изменения для пересечения границы женщинами медицинских специальностей, которые станут на военный учет, не запланированы.