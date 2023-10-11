З 1 жовтня усі жінки фармацевтичних та медичних спеціальностей мають стати на військовий облік. У Раді розповіли, як це вплине на можливість їхнього виїзду за кордон.

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Жодних змін не буде

Відповідно до закону України, військовозобов'язаним на період дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон, за винятком окремих випадків. Тим часом ця заборона не поширюється на жінок – медиків та фармацевтів.

У Раді заявили, що не планують законодавчих змін, які обмежать виїзд за кордон цієї категорії військовозобов'язаних. На цьому, зокрема, наголосили секретар Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко і перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Нічого такого не готується", – зазначив Костенко. "На рівні правоохоронного парламентського комітету таких розмов немає", – підтвердив Осадчук.

Позиція МОЗ і ДПСУ

Раніше жінок-медиків вже заспокоїли представники Міністерства здоров'я та Державної прикордонної служби.

Так, очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що для жінок не вводитимуть обмеження для виїзду з України з 1 жовтня 2023 року.

Зверніть увагу! Обмеження для перетину кордону діють для окремих катергорій держслужбовців і посадовців. Зокрема, і для жінок – медиків або фармацевтів, які перебувають на держслужбі, є нардепками чи депутатками місцевих рад,

У ДПСУ теж повідомили, що зміни для перетину кордону жінками медичних спеціальностей, які стануть на військовий облік, не заплановані.