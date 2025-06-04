"Все покажут месседжи посольства США": применят ли россияне "Орешник"

Реальную опасность запуска российской ракеты "Орешник" следует оценивать не по словам российских чиновников, а по официальным действиям со стороны посольства США. Существует протокол информирования между Москвой и Вашингтоном относительно таких запусков.

Соответственно возможные сигналы от американского посольства являются ключевыми. Пока таких сигналов нет, большинство заявлений со стороны России можно считать пропагандой. В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев предположил, может ли следующий запуск "Орешника" быть удачным.

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Когда стоит забеспокоиться о реальном запуске "Орешника"

До того, как Украина узнала о ракете "Орешник", было известно о баллистической ракете средней дальности РС-26 "Рубеж". Вероятно, за последний период россияне осуществили три попытки запуска "Орешника".

Первый запуск был успешным – зафиксировано прилет ракеты в городе Днепр по заводу "Южмаш". Две последующие попытки оказались неудачными:

в первом случае ракета взорвалась непосредственно на территории полигона, откуда ее запускали. Разрушения вспомогательных объектов на полигоне были значительными;

во втором случае что-то произошло с ракетой еще в шахте – пуск не состоялся вообще.

Будет ли четвертый запуск "Орешника" удачным – не думаю. Все покажут месседжи посольства США,

– предположил Владислав Селезнев.

Он абсолютно убежден в необходимости внимательно следить за заявлениями посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Существует протокол взаимного информирования между Москвой и Вашингтоном относительно проведения таких ракетных испытаний.

Поэтому если вдруг появится сообщение от американского посольства о "каникулах" или массовом выезде дипломатов, например, в сторону Варшавы – тогда действительно есть повод для тревоги.

Пока же таких сигналов нет, большинство громких заявлений от российских чиновников и пропагандистов можно считать не более чем бредом.