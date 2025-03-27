Украина не контролирует запуск баллистических ракет без разведданных США, – Зеленский

Президент Украины объяснил, имеем ли мы доступ к разведывательным данным о запуске баллистических ракет. Он сказал, было ли так с начала полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не контролирует запуск баллистических ракет без американских разведданных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента.

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Мы никогда не имели доступа

Президент объяснил, что у нас нет прямого доступа к данным о запуске баллистических ракет. По его словам, эту информацию всегда передают партнеры.

Мы никогда не имели доступа к этим данным. С начала полномасштабного вторжения я настойчиво просил предоставить нам прямой доступ. Но мы благодарны за то, что разблокировали доступ к разведданным – это успех нашей команды,

– отметил он.

Ранее Дональд Трамп ограничивал доступ Украины к разведывательным данным после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года. Тогда он также остановил поставки военной помощи, однако это все возобновилось после переговоров делегаций Украины и США 11 марта 2025 года.