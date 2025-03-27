Володимир Зеленський заявив, що Україна не контролює запуск балістичних ракет без американських розвідданих. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента.

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Ми ніколи не мали доступу

Президент пояснив, що у нас немає прямого доступу до даних про запуск балістичних ракет. За його словами, цю інформацію завжди передають партнери.

Ми ніколи не мали доступу до цих даних. З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ. Але ми вдячні за те, що розблокували доступ до розвідданих – це успіх нашої команди,

– зазначив він.

Раніше Дональд Трамп обмежував доступ України до розвідувальних даних після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Тоді він також зупинив постачання військової допомоги, однак це все відновилось після перемовин делегацій України та США 11 березня 2025 року.