Почему о пусках ракет из Каспия сообщили сразу перед тревогой: Игнат объяснил особенности
Враг снова атаковал Украину – под утро россияне запустили 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Сообщение об угрозе поступило уже непосредственно после того, как стратегическая авиация Ту-95 была на пусковых рубежах.
При этом обычно об опасности сообщают еще до того, как самолеты долетят до Каспия. Ситуацию объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Не всегда мы получаем информацию так оперативно, как нам этого хотелось бы. Наша разведка работает и наши западные партнеры, которые предупреждают нас как о пусках "Калибров", так и о пусках баллистики и о взлетах стратегической авиации,
– отметил Игнат.
Спикер уточнил, что в любом случае было достаточно времени, чтобы отреагировать.
"Крылатая ракета это не баллистика, и не "Кинжал", она летит со скоростью 650 – 900 километров в час. С момента выхода самолетов на рубеж достаточно времени, чтобы среагировать и перейти в укрытие", – добавил он.
Главное об атаке врага
- Утром 8 декабря Воздушные силы сообщили о пусках российских крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате ракетного удара один человек погиб, по меньшей мере 4 пострадали, двое в тяжелом состоянии.
- Крылатые ракеты, которые враг направил на столицу, ПВО сбила на подлете, попаданий не зафиксировано. В то же время, на территории Киевщины есть информация о повреждении частных домов.