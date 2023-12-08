Почему о пусках ракет из Каспия сообщили сразу перед тревогой: Игнат объяснил особенности

Враг снова атаковал Украину – под утро россияне запустили 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Сообщение об угрозе поступило уже непосредственно после того, как стратегическая авиация Ту-95 была на пусковых рубежах.

При этом обычно об опасности сообщают еще до того, как самолеты долетят до Каспия. Ситуацию объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Не всегда мы получаем информацию так оперативно, как нам этого хотелось бы. Наша разведка работает и наши западные партнеры, которые предупреждают нас как о пусках "Калибров", так и о пусках баллистики и о взлетах стратегической авиации,

– отметил Игнат.

Спикер уточнил, что в любом случае было достаточно времени, чтобы отреагировать.

"Крылатая ракета это не баллистика, и не "Кинжал", она летит со скоростью 650 – 900 километров в час. С момента выхода самолетов на рубеж достаточно времени, чтобы среагировать и перейти в укрытие", – добавил он.

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