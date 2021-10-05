Запуск "Северного потока-2": Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ и тепло в Украине

В августе 2021 года президент Владимир Зеленский предположил, что после запуска "Северного потока-2" цены на газ в Украине могут вырасти. 4 октября первая нитка российско-германского газопровода начали заполнять голубым топливом. Так сколько украинцы будут платить за газ в новом отопительном сезоне и вырастут ли тарифы на него после начала работы "Северного потока-2"?

В этих вопросах разбирались вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на smart-ужине "Слуг народа" в Трускавце. Там обсудили с главой правительства и ключевые задачи, которые помогут Украине избавиться от зависимости от газа России.

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Что такое "Северный поток-2"

Вторая очередь российско-германского газопровода длиной 1230 километров. Ее уже проложили в водах Балтийского моря российский "Газпром", немецкие компании Uniper и Wintershall, OMV из Австрии, Engie из Франции и Royal Dutch Shell со штаб-квартирой в Нидерландах.

Журналисты 24 канала спросили у премьера, как изменятся тарифы на газ после начала работы газопровода. На что он ответил:

На эту зиму, на этот отопительный сезон, тарифы стабилизированы. Предпосылок для запуска "Северного потока-2" сегодня нет. Газопровод должен пройти техническую оценку. Мы еще не понимаем позицию США относительно санкций. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Глава правительства предложил посмотреть, "как будет развиваться ситуация и тогда уже что-то планировать". По его мнению, сейчас ключевые задачи для Украины – "увеличение добычи собственного газа и, конечно, вопросы развития энергоэффективности".

Это ключевые задачи, которые для Украины станут таким выходом от газовой зависимости России,

– подытожил Денис Шмыгаль.

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В августе 2021 года президент Владимир Зеленский предположил, что после завершения строительства газопровода. Об этом он заявил в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новой газеты".

"Северный поток-2" – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы причинить вред, достаточно использовать экономические инструменты,

– отметил гарант.

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По словам премьер-министра, в настоящее время нет предпосылок для запуска "Северного потока-2" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

24 сентября, во время "Часа вопросов к правительству" премьер заявил, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы будут оставаться неизменными.

В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет менее 8 гривен. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года,

– пояснил Шмыгаль.

Основные факты о "Северный поток-2"