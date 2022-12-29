Запустили еще "мопеды", – Ким предупредил об угрозе с севера
Источник:Виталий Ким
Россияне начали массированную ракетную атаку территорий Украины утром 29 декабря. По состоянию на 10 утра поступило сообщение о запуске дронов с северного направления.
Об этом предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Украинцев призывают не выходить из укрытий до конца тревоги, ведь враг опасен и действует коварно.
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Виталий Ким предупредил украинцев об атаке дронами-камикадзе
С самого утра 29 декабря по всей территории страны продолжается воздушная тревога. Враг массированно атаковал территорию нашего государства ракетами.
Около 10 утра глава Николаевской ОВА сообщил о еще одной опасности. Оккупанты запустили беспилотники "Шахиды" с северного направления.
К слову, ранее Виталий Ким рассказал о том, что украинские силы ПВО сбили три ракеты над Николаевщиной. Впоследствии это число увеличилось до пяти.
Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: последние новости
- В некоторых областях страны воздушная тревога зазвучала еще в 6 утра. Немного погодя она охватила все государство.
- В Одесской области враг попал в энергетическую инфраструктуру. В общей сложности по состоянию на 10:00 над областью сбили 21 ракету захватчиков.
- ПВО работает в разных областях. В частности, во Львове мощные взрывы, по словам главы ОВА Максима Козицкого, прогремели вследствие того, что украинские защитники сбили ракеты врага.
- Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что всего над страной более 120 российских ракет. Россияне в очередной раз решили показать, как они "хотят мира".