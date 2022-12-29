Запустили еще "мопеды", – Ким предупредил об угрозе с севера

Россияне начали массированную ракетную атаку территорий Украины утром 29 декабря. По состоянию на 10 утра поступило сообщение о запуске дронов с северного направления.

Об этом предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Украинцев призывают не выходить из укрытий до конца тревоги, ведь враг опасен и действует коварно.

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Виталий Ким предупредил украинцев об атаке дронами-камикадзе

С самого утра 29 декабря по всей территории страны продолжается воздушная тревога. Враг массированно атаковал территорию нашего государства ракетами.

Около 10 утра глава Николаевской ОВА сообщил о еще одной опасности. Оккупанты запустили беспилотники "Шахиды" с северного направления.

К слову, ранее Виталий Ким рассказал о том, что украинские силы ПВО сбили три ракеты над Николаевщиной. Впоследствии это число увеличилось до пяти.

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: последние новости