Проект постановления №5530 в Верховной Раде зарегистрировала Нардеп от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк. Она также объяснила, в чем важность признания ХАМАСа террористической организацией.

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Нардепы хотят, чтобы Украина признала ХАМАС террористической организацией

Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам – Евросоюзу, США, Канаде, а также Британии и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией,

– заявила Ольга Василевской-Смаглюк.

Также она пояснила, что это будет шагом на встречу Израилю, который давно назрел. В том числе и из-за того, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Россия.

"Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступок по другим вопросам. В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически – для легитимации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы", – заявила нардеп.

Также Василевская-Смаглюк добавила, что место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Она убеждена, что это поможет Украине как самостоятельному геополитическому игроку внести свой вклад в установление мира на Ближнем Востоке.

Россия фактически встала на сторону ХАМАСа в конфликте с Израилем

Власти России 12 мая пообщались с представителями террористической группировки ХАМАС. То есть фактически страна поддержала палестинских боевиков в войне с Израилем. Кремль общался с так называемым заместителем председателя политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзуком. Впоследствии замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве считают незаконными "попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима".

Что известно о ХАМАС

Это палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в полосе Газы. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций.

В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении ХАМАС из списка террористических организаций.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

Важно! Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается еще с 50-х годов прошлого века. Ситуация обострилась, когда в мае 2021 года Израиль начал выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. 10 мая палестинская группировка ХАМАС обстреляла Израиль. С тех пор стороны продолжают обстреливать позиции друг друга. Погибло уже более 200 палестинцев, 10 израильтян и 2 иностранцев. Подробнее читайте по ссылке.