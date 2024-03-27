Это надо учитывать: Гуменюк объяснила свое заявление об угрозе массированного удара "Цирконами"

Наталья Гуменюк объяснила свое заявление об угрозе массированного обстрела "Цирконами". Она также отметила, что враг изыскивает новые способы давления на Украину.

В эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что нужно учитывать риски, связанные с новым российским вооружением. Об этом пишет 24 Канал.

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Враг ищет новые способы давления

Гуменюк объяснила, что ее заявление о накоплении "Цирконов" Россией означает, что враг может наносить такие удары и это надо учитывать.

Практику мы уже видели. Удар по Киеву баллистикой из Крыма означает, что враг изыскивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений, и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО,

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что ВСУ осознают, какие виды вооружения Россия готова применить. К сожалению, враг не останавливается в модернизации вооружения и пытается выискивать способы давления по всей территории Украины, не только на прифронтовых территориях.

Перемещение ракетоносителей в оккупированном Крыму по состоянию на утро 27 марта

Наталья Гуменюк сообщила, что Черноморский флот России сейчас находится в пунктах базирования. Вражеские корабли не выходят на открытые пространства в акваторию Черного и Азовского морей, опасаясь новых ударов.

Она отметила, что маневрирование другим средствами вооружения, в том числе передовыми ракетными комплексами и оперативно тактическими ракетными комплексами время от времени осуществляется.

Между тем Украина наблюдает за их перемещением и в случае угрозы дается предупреждение об опасности применения баллистического вооружения.

Пресс-секретарь Сил обороны добавила, что российские оккупанты будут изыскивать другие средства для нанесения точечных ракетных ударов по Украине.