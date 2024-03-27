В ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала, що потрібно враховувати ризики, пов'язані з новим російським озброєнням. Про це пише 24 Канал.

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Ворог шукає нові способи тиску

Гуменюк пояснила, що її заява про накопичення "Цирконів" Росією означає, що ворог може завдавати такі удари й це треба враховувати.

Практику ми вже бачили. Удар по Києву балістикою з Криму означає, що ворог вишукує способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків, і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО,

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ЗСУ усвідомлюють, які види озброєння Росія готова застосувати. На жаль, ворог не зупиняється в модернізації озброєння і намагається вишукувати способи тиску по всій території України, не лише на прифронтових територіях.

Переміщення ракетоносіїв в окупованому Криму станом на ранок 27 березня

Наталія Гуменюк повідомила, що Чорноморський флот Росії наразі перебуває в пунктах базування. Ворожі кораблі не виходять на відкриті простори в акваторію Чорного та Азовського морів, побоюючись нових ударів.

Вона зауважила, що маневрування іншим засобами озброєння, в тому числі передовими ракетними комплексами й оперативно тактичними ракетними комплексами час від часу здійснюється.

Тим часом Україна спостерігає за їхнім переміщенням й у випадку загрози дається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Речниця Сил оборони додала, що російські окупанти будуть вишукувати інші засоби для завдання точкових ракетних ударів по Україні.