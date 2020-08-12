Александра Лукашенко снова "избрали" президентом Беларуси, которым он является с 1994 года. Как за это время изменились основные экономические показатели и уровень жизни у белорусов?

Накануне выборов Лукашенко подчеркнул, что Беларусь – социальное государство, которое ставит благосостояние ее граждан на первое место.

Экономика Беларуси подчинена одной цели – заботе о людях,

– сказал Лукашенко.

Так ли это, должны показать экономические показатели, такие как зарплаты, пенсии, ВВП и тому подобное, которые мы проанализировали в материале 24 канала.

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Уровень жизни в Беларуси

Зарплаты

В 2020 году минимальная зарплата в Беларуси – 375 белорусских рублей. Это чуть более 4 200 гривен или 152 доллара. Для сравнения в Украине минимальная зарплата составляет 4 723 гривны. С 1 сентября ожидают поднять "минималку" до 5 тысяч. Поэтому минимальные выплаты в Украине все же выше.

Средняя зарплата белорусов в июне составила почти 1 250 белорусских рублей. Это более 14 тысяч украинских гривен или более 500 долларов. Если верить этим данным, то украинцы получают меньше. Средняя зарплата в Украине в июне составила 11 579 гривен, по данным Госстата. Но заметим, что значительная часть украинской экономики находится в тени, поэтому средние зарплаты могут быть выше.

Как у белорусов, так и украинцев – одни из самых низких зарплат в мире. Интересно, что самыми высокими зарплатами могут похвастаться жители Люксембурга, которые минимально получают более 2 400 долларов, что эквивалентно почти 67 тысячам гривен, согласно данным сайта countryeconomy.com.

Пенсии

Минимальная пенсия в Беларуси по возрасту составляет 260,29 рубля. Ее подняли в августе. Это почти 3 тысячи гривен или 106 долларов. В Украине минимальная пенсия составляет 1 712 гривен, что почти вдвое меньше.



Пенсионеры в Беларуси / photo_tut.by

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Беларуси есть разница. В 2020 женщины выходят в 57 лет, а мужчины в 62 года. Этот возраст скоро увеличат.

Поэтому доходы пенсионеров в Беларуси, хоть и низкие, но выше, чем в Украине.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Беларуси – 256,1 рубля. Это почти 2 900 гривен или 104 доллара. Прожиточный минимум в Украине – 2 118 гривен. Подчеркнем, что минимальная пенсия в Беларуси почти на уровне с прожиточным минимумом, даже превышает его. В то же время в Украине минимальная пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

И хоть в противовес Украине выплаты в Беларуси высокие, это не свидетельствует о благосостоянии белорусов, ведь страна отстает даже от самых слабых стран-членов ЕС.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Беларуси за 2019 год ВВП на душу населения составил 6 713 долларов, а в Украине – 3 660 долларов.

ВВП на душу населения определяется делением общего ВВП на количество населения. В Украине проживает около 42 миллионов против 9,5 миллиона в Беларуси. Вот почему мы имеем такой низкий показатель против Беларуси. В целом же, украинская экономика мощнее. Об этом говорится далее в материале.

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Экономика Беларуси

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Беларуси составил 62,57 миллиарда долларов. В Украине – 153,78 миллиарда долларов, что почти втрое больше.

Импорт/экспорт

На чем зарабатывает Беларусь и от чего зависит, можно узнать, проанализировав экспорт и импорт.

Беларусь позиционирует себя как экспортно ориентированное государство. Внутренний рынок крайне мал в связи с низким количеством населения. Поэтому страна продает то, что производит в избытке. Однако, в 2019 году Беларусь больше купила, чем продала. Экспорт упал до 41,96 миллиарда долларов, а импорт вырос до 42,21 миллиарда долларов. Для сравнения украинские показатели составили 50,1 миллиарда долларов (экспорт) и 60,8 миллиарда долларов (импорт).

В Беларуси отдельно выделяют реэкспорт, тоесть вывоз ранее ввезенных в страну товаров с целью перепродажи. Такими товарами часто являются сырье, энергоносители, продукты питания. В Беларуси их могут переупаковать или даже отвезти в другую страну без всяких изменений. Иногда закупленные за границей товары сразу везут в страну назначения без ввоза в Беларусь.

Основным торговым партнером Беларуси стабильно остается Россия. Экономика страны полностью зависит от своего соседа, что Россия использует как давление. К примеру, в начале года Россия перекрыла поставки нефти в Беларусь. Отметим, что до 2019 Россия также была главным партнером Украины. Теперь ее подвинули Китай и Польша.



Нефть в Беларуси / neftok

Около 20% всего внешнего товарооборота Беларуси – это нефть и нефтепродукты. Кроме этого, значительную часть экспорта составляют калийные удобрения, грузовые автомобили, молочная продукция и тракторы, а импорта – природный газ, черные металлы, легковые автомобили и мобильные телефоны.

Беларусь зависима как от импорта, так и от экспорта. В стране не хватает много энергоносителей и товаров из других секторов. Поэтому их приходится импортировать.

Прирост экономики

Отсутствие реформ сдерживает развитие Беларуси. В начале независимости ВВП страны стремительно падал. Впоследствии, демонстрировал стремительный рост, как и положено развивающимся странам. К тому же страну субсидировала Россия в обмен на лояльность. Резкие падения приходятся на кризисы в 2008 и 2014 годах.

Однако как видно, в 2019 году экономика Беларуси приостановила свое развитие, добавив всего 1,2% к ВВП. Это низкий показатель. Даже в таких высокоразвитых странах как Германии, Великобритании или США темпы роста выше (чем более развита страна, тем медленнее темпы роста присущи ее экономике).

Поэтому видно, что экономика Беларуси уже начала стагнировать задолго до пандемии и мирового кризиса, вследствие нее. Фабиан Немиц из Trade & Invest (GTAI) в интервью DW рассказал, что Беларуси необходимо:

либерализовать экономику;

расширить пространство для частного бизнеса;

провести рыночные реформы;

повысить эффективность госкомпаний.

Беларуси давно уже нужны структурные реформы. Кризис еще больше усилил давление на экономическую модель: государственные финансы оказались в затруднительном положении, спрос на белорусские товары за рубежом падает, экономическое положение государственных концернов ухудшается,

– рассказал эксперт.

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Эксперт добавил, что разрыв между уровнем жизни в Беларуси и Польше и странах Балтии возрастает с каждым годом. Дополнительное давление идет со стороны России, которая сокращает субсидии Беларуси. Белорусская нефтехимия, которая обеспечивала в 2014-2018 годах примерно четверть экспортных доходов, теряет свои конкурентные преимущества.