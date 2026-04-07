Угнетают эти копейки, – снайпер спецназначения сказал, какая у него зарплата
- Снайпер спецназначения с 10-летним стажем получает около 29 тысяч гривен зарплаты, значительная часть которой уходит на заправку авто.
- Увеличить выплаты можно, перейдя в офицеры, но "Раптор" не хочет этого делать, потому что ему нравится сержантская работа.
Военнослужащий с 10-летним стажем и сержантским званием рассказал, что получает около 29 тысяч гривен зарплаты. К тому же значительная часть этой суммы идет на заправку авто для рабочих целей.
Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" рассказал 24 Каналу, что единственный вариант увеличить выплаты – идти в офицеры.
Хватает ли военным зарплаты на базовые потребности?
Подавляет то, что я получаю реально копейки. Меня бесит, что только в зоне боевых действий реально зарабатывать как нормальный человек. И то эти деньги расходятся очень быстро, потому что постоянно есть потребности, в частности много передвигаться собственным авто по работе, а заправка сейчас не дешевая,
– рассказал "Раптор".
По его словам, полный бак на неделю обходится в 3,5 тысячи гривен, и соответственно в месяц набегает круглая сумма. К тому же и о родных надо позаботиться финансово. Если же работаешь в тылу, то зарплата не достигает даже 30 тысяч гривен.
"Как бы я не рос по званиям, то мне там добавляют 400 гривен к зарплате и поздравляют. Это несмотря на то, что я имею 10 лет выслуги, и немаленькое сержантское звание. Должность якобы громкая, и я вхожу в топ сержантов бригады, но зарплата 29 600 гривен. Я все время думаю, когда уже там хоть 30 тысяч увижу", – сказал "Раптор".
Военный говорит, что единственный путь – идти в офицеры, но он не хочет, потому что ему нравится его сержантская работа.
Обратите внимание! Жены участников боевых действий имеют право на государственную поддержку, в частности скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются в пределах установленных норм жилой площади, и могут увеличиваться если все члены семьи являются нетрудоспособными.
Что еще известно о помощи для военных в Украине?
- В Украине участники боевых действий имеют право на получение земельных участков для различных нужд, однако во время военного положения бесплатная передача земли запрещена.
- Этот запрет также распространяется на изготовление документации по землеустройству, но не касается участков, которые были переданы в пользование до 2002 года.
- Пенсионное обеспечение бывших военных зависит от их статуса во время службы: для контрактников действует специальный порядок начисления пенсий. Зато для мобилизованных оно осуществляется в рамках общей системы.