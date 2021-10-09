Заседание комиссии по избранию председателя САП сорвано из-за отсутствия кворума, – СМИ

Заседание комиссии, которая должна была выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не произошло. Причиной стало отсутствие кворума.

Собрание должно было начаться в 10:00 утра в субботу, 9 октября. Однако один из членов комиссии, а именно Андрей Гуджал, – не появился.

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Не хватило кворума

Следовательно, для проведения заседания не хватило кворума. Журналисты, ссылаясь на источник в комиссии, пишут, что ряд членов блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

В то же время сообщается, что собеседник процитировал слова неназванного западного дипломата, который заявил о "позорном срыве работы комиссии" по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет,

– добавил он.

Конкурс на голову САП: коротко

В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного председателя САП не прошел Максим Грищук.

До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.