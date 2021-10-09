Заседание комиссии по избранию председателя САП сорвано из-за отсутствия кворума, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Заседание комиссии, которая должна была выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не произошло. Причиной стало отсутствие кворума.
Собрание должно было начаться в 10:00 утра в субботу, 9 октября. Однако один из членов комиссии, а именно Андрей Гуджал, – не появился.
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Не хватило кворума
Следовательно, для проведения заседания не хватило кворума. Журналисты, ссылаясь на источник в комиссии, пишут, что ряд членов блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.
В то же время сообщается, что собеседник процитировал слова неназванного западного дипломата, который заявил о "позорном срыве работы комиссии" по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет,
– добавил он.
Конкурс на голову САП: коротко
- В конце января текущего года начался конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Весной утвердили список 133 претендентов, которые могут возглавить руководящие должности. Отбор на постоянного председателя САП не прошел Максим Грищук.
- До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.