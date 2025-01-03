Заседание по делу убийства Фарион: людей эвакуировали из-за сообщения о заминировании суда

Во Львове заминировали помещение Шевченковского районного суда, где должно состояться заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Людей из здания пришлось эвакуировать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в соцсетях.

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Во Львове проходит рассмотрение дела по убийству Ирины Фарион

Перед началом заседания по убийству Ирины Фарион, которое должно было начаться в 10:30, здание суда заминировали. К месту прибыли сотрудники национальной гвардии.

Через несколько минут здание разминировали. Люди толпой стояли в коридоре.

Люди ожидали начало заседания в коридоре: смотреть видео

На место прибыла мать подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко, которая привела с собой несколько человек.

Мать подозреваемого прибыла в суд: видео

Около 11:10 в суд привели и самого Зинченко. Присутствующие кричали "Пожизненное!", когда подозреваемого вели в суд. Судебное заседание началось.

Люди с криками встретили Вячеслава Зинченко: видео с места события

Вячеслав Зинченко в суде в очередной раз отрицает свою вину и подчеркивает, что он шесть раз объявлял голодовку.

Напомним, на языковеда Ирину Фарион напали во Львове 19 июля. Около ее дома мужчина выстрелил ей в висок. Женщину госпитализировали в больницу в критическом состоянии, сделали операцию. Сердце Ирины Фарион не выдержало вмешательства. Ночью общественный деятель скончалась. Ее похоронили на Лычаковском кладбище.

В убийстве Фарион подозревают Вячеслава Зинченко. За совершенное ему грозит пожизненное заключение