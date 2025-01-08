В Польше считают, что ближайший "Рамштайн" может стать последним

В четверг, 9 января, состоится 25 заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. В Польше считают, что это будет последняя такая встреча.

Такое заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 300 Polityka.

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Почему встреча Рамштайн 9 января может быть последней

Контактная группа по вопросам обороны Украины была создана министром обороны США Ллойдом Остином. 9 января будет его последнее заседание перед окончанием каденции Байдена. Однако в Штатах уверяют, что группу не закроют.

Другого мнения министр обороны Польши. Страна вместе с Германией и Италией возглавляет коалицию бронетанковых средств.

Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должно взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке,

– сказал Косиняк-Камыш.

Именно через этот аэропорт направляется помощь от 45 стран в Украину.

Польша, к слову, на заседании "Рамштайна" также будет присутствовать. Она доложит о "достижениях, которых ... достигли за три года войны в Украине, и какую помощь ... предоставили".

А в понедельник, 13 января, Косиняк-Камыш инициировал встречу с G4 и Украиной.

"Я пригласил министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии ... и при таком участии с телекоммуникационной связи с министром Умеровым из Украины ... В понедельник будет очень важная встреча "большой пятерки", мы также поговорим обо всех этих изменениях, которые происходят за рубежом", – добавил министр обороны Польши.