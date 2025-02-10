Ожидаем представительство всех стран, в частности США, – Зеленский о заседании "Рамштайн"

Заседание формата "Рамштайн", которое впервые возглавит Великобритания, состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна ожидает представительство всех стран, в том числе и США.

Успешным результатом заседания для нашей страны будет помощь от партнеров. Говорится о пакетах помощи и оружии, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

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Зеленский ожидает США на "Рамштайн"

Президент Украины отметил, что нашей стране важно сохранить формат заседания "Рамштайн", в котором участвуют не только европейские партнеры и партнеры из Соединенных Штатов, но и еще более 50 стран.

Мы ожидаем представительство всех стран, в частности США. Главный результат "Рамштайн" – это совместная помощь Украине, которая абсолютно понятна,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что говорится об определенном количестве пакетов, которые Украине предоставляют ее партнеры, а также о конкретном оружии.

Обратите внимание! От США встречу в формате "Рамштайн" планирует посетить новый министр обороны страны Пит Хэгсет, о чем анонсировали на сайте министерства обороны Соединенных Штатов. В Пентагоне сообщили, что Гегсет подтвердит приверженность Дональда Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Напомним, что на этот раз Великобритания впервые будет председательствовать на "Рамштайн", заседание созывает министр обороны страны Джон Гили. Накануне проведут собрание министров обороны НАТО, где планируют обсудить приоритеты для Украины и продолжение поддержки в борьбе против России.