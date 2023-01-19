Развяжется интрига: какое оружие могут передать Украине на новом "Рамштайне"

Запад объявляет об увеличении поставок оружия в Украину. Конкретизировать эти решения мировые лидеры смогут на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом 24 Каналу сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк. Украина стоит накануне перелома в войне, и ей крайне необходимо тяжелое оружие.

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20 января 2023 года на заседании в формате "Рамштайн" будет обсуждаться тема передачи Украине вооружения.

Цымбалюк убежден, что эта встреча очень важна для Украины. Он предполагает, что на ней будет конкретизирован крупнейший пакет помощи Соединенных Штатов Америки на сумму 2,5 миллиарда долларов. Туда должно войти несколько сотен единиц бронированной техники для ВСУ.

Я думаю, что, вероятно, разрешится интрига по поставкам танков, которые так ожидают сегодня наши военные,

– добавил говорящий.

Темы будущего "Рамштайна"

Цымбалюк упомянул заявление представителей Польши, инициировавших передачу бронетехники, в том числе тяжелых танков. Депутат считает, что завтра будет об этом идти речь на заседании "Рамштайн". В повестке дня будут новые вызовы – поставки современного ракетного оружия, систем противовоздушной обороны.

Я думаю, что будут активнее завтра говорить министры иностранных дел о том, что Украину крайне необходимо снабжать самолетами. Это тот аспект, который совместно с системами ПВО позволит фактически закрыть украинское небо от дронов и ракет,

– заметил нардеп.

По словам Цымбалюка, градус встречи будет высоким благодаря заявлениям украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского. Ведь Запад начинает осознавать реальную опасность.

"Своевременная поставка оружия – это тот этап, когда преимущество будет на стороне украинских вооруженных сил, хотя и сегодня наши военные контролируют всю линию фронта, независимо сколько километров она бы не тянулась", – резюмировал депутат.

Чего ждать от заседания "Рамштайн": смотреть видео

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