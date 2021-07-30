СНБО провел выездное заседание: что решили

Впервые заседание Совета нацбезопасности провели не в Киеве, а на Донбассе. СНБО рассмотрел ряд важных вопросов, касающихся, в частности, войска и тарифов.

По словам Алексея Данилова, рассмотрели 8 вопросов. Среди них – вопрос энергетического сектора, медицины, воды, а также политики в сфере защиты государственной границы.

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По словам Данилова, выездные заседания будут проводить регулярно, чтобы привлекать органы самоуправления.

Об изменениях в ВСУ

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас происходит "омоложение" руководителей украинской армии. Назначенные полковники и генералы имеют военное образование, что очень важно. Президент Зеленский будет поддерживать молодых военных. "Все они прошли фронт. Никаких людей с тыла не назначают. Все они достойные люди", – подчеркнул он.

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В то же время Данилов вспомнил, что глава государства подписал закон о национальном сопротивлении. "Мы даже не представляем, насколько он является фундаментальным для нашей национальной безопасности", – подчеркнул чиновник.

О тарифах на электроэнергию

Секретарь СНБО заверил, что стоимость электроэнергии для населения не будут повышать, а тарифами никому не позволят манипулировать. Он обратил внимание на то, что энергорынок в Украине сейчас находится под контролем нескольких людей.

Кого назвал Данилов:

Рината Ахметова;

Игоря Коломойского;

Дмитрия Фирташа;

Геннадия Боголюбова;

Сергея Левочкина;

Константина Григоришина;

Вадима Новинского;

братьев Суркисов;

россиянина Воеводина (вероятно – Михаила).

Данилов объяснил, что СНБО рассматривает вариант ведения временных администраций на их предприятиях. Это может произойти, если будет существовать угроза нацбезопасности. Например, в случае роста тарифов и попыток организовать "тарифный майдан".

Санкции против контрабандистов

Также 30 июля Совет национальной безопасности и обороны принял введение санкции против контрабандистов Александра Акста (имеет немецкое гражданство), Валерия Фальковского и Владислава Студенца (украинцы). Под ограничения попали и 24 компании, аффилированные этими мужчинами. По словам Данилова, соответствующий список был сформирован не СБУ, как раньше, а МВД – во главе с новым руководителем Денисом Монастырским.

Вопросы работы Укрзализныци

Совет нацбезопасности и обороны возьмется за Укрзализныцю. На заседании утвердили протокольное поручение Кабмину разобраться с состоянием дел на предприятии. Там допускают, что в случае необходимости придется принимать "кардинальные решения", в частности – кадровые.

Там достаточно опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы,

– отметил Данилов.

Один из вопросов, который рассматривали сегодня, 30 июля, на выездном заседании СНБО – это вопрос здравоохранения и обеспечения украинцев неотложной медицинской помощью.

Защита государственной границы

Глава государства во время заседания поручил привести в соответствие все границы Украины. Причем, сделать это нужно как можно быстрее. О вопросах, касающихся защиты госграницы, докладывал глава МВД Денис Монастырский, ведь именно он курирует пограничников. "Мы находимся в помещении пограничников в городе Краматорске. Это символическое событие", – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Стратегия внешнеполитической деятельности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании СНБО утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности. Это историческое событие для Украины, ведь произошло такое впервые за 30 лет. Чиновник пояснил, что внешняя политика была и раньше, но эффективность была низкой. Все потому, что не было стратегического и продуманного подхода в этом направлении.

Приоритетные направления, согласно документу:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие агрессивной политике России;

курс на членство в Евросоюз и НАТО,

продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

защита прав, а также интересов украинцев за рубежом;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Кроме этого, обсуждали и вопрос о поверхностных водах и водах, используемых промышленностью, а также проблемы здравоохранения.