Зеленский впервые собрал обновленный состав СНБО под руководством Литвиненко

Сегодня стартовала работа Совета нацбезопасности в обновленном составе. Президент Зеленский рассказал о том, на чем должно сделать акцент ведомство.

Глава государства назвал основные 5 функций обновленной работы СНБО под председательством Александра Литвиненко.

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Какие задачи стоят перед СНБО

Во время заседания Зеленский заявил, что ожидает аналитику и прогнозы от Совета нацбезопасности.

Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства,

– подчеркнул президент.

Также ведомство должно продолжить работу над своими текущими задачами, в частности уделить особое внимание санкционной политике.

Новой функцией СНБО должна стать разработка национальной доктрины.

Кроме того, ведомство должно быть более привлечено для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в киберсфере.

Зеленский добавил, что работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это должно быть продолжено.

Первое заседание СНБО под руководством Литвиненка / Фото Офис президента

В ОП рассказали об ожиданиях от Литвиненко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что президент ждет от новоизбранного секретаря СНБО более объемного анализа того, как Украина должна действовать в этой войне. Зеленский хочет иметь у себя на столе сценарные планы того, как будут развиваться события в России, а также как изменится ситуация с учетом выборов в странах Европы и США. Функция СНБО сейчас будет иметь больше аналитической составляющей, подчеркнул Подоляк.

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности СНБО. Он продолжит работу по дипломатическому направлению.

Вместо Данилова президент назначил Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки.

Что известно о Литвиненко: