Совбез ООН по запросу Словении и США созывает заседание по Украине

На фоне военных действий России в Украине состоится заседание Совета Безопасности ООН. Дипломаты обсудят ситуацию на территории нашего государства.

Встреча состоится в четверг, 16 января, в Нью-Йорке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Запугивание, избиение и сексуальное насилие: бывшие пленные рассказали ООН о пытках России

Что известно о заседании Совбеза ООН

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций состоится по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией, по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

От ООН, по данным секретариата Совбеза, будет докладывать представитель Департамента ООН по политическим вопросам. Начало заседания запланировано на 15:00 по восточноамериканскому времени, и соответственно в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в предыдущий раз из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры нашей страны заседание созвали 16 декабря. Тогда это сделали для рассмотрения гуманитарных последствий агрессии.

На этот раз заседание состоится более чем через сутки после массированной атаки в ночь на 15 января. Сначала оккупационная армия терроризировала дронами, а на рассвете запустила различные типы ракет. Россия целилась по газовой инфраструктуре и других энергетических объектах.