Это принципиальные вопросы, – Кулеба об "обмене территорий" на вступление в НАТО и "армию США в Украине"
Украина решительно настроена вернуть контроль над территориями, определенными границей 1991 года. Поэтому любые предложения "обменять украинские территории" на вступление в НАТО решительно отвергаются.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заседания Совета Украина – НАТО. Как передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе, он также подчеркнул, что Украина никогда не просила об американской армии на своей территории.
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Кулеба о предложениях обмена территорий
Некоторые политики предлагают Украине пойти на уступки России и обменять территории на вступление в НАТО. Впрочем, стратегическая цель Украины – восстановить территориальную целостность в пределах границ 1991 года. Кулеба, отвечая на вопросы журналистов, готова Украина отказаться от собственных территорий ради членства в НАТО, дал категорический ответ.
Такие люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам – отказаться от своей территории, отказаться от своего народа. Если они сделают это, я готов выслушать их аргументы. Но почему-то всегда легко посоветовать кому-то сдаться и пойти на уступки первым,
– подчеркнул Кулеба.
Украина никогда не просила об армии США на своей территории
Министр также выразил надежду, что Конгресс США сможет оказать поддержку и Украине и Израилю. По его мнению, это самый лучший способ избежать командировки собственных солдат на войну. Кулеба в очередной раз поблагодарил союзников за постоянную поддержку нашей страны.
Он отметил, что Украина, в конечном счете, надеется получить дальнейшую помощь от Конгресса. По его словам, помощь другой стране во введении войны является лучшим способом предотвратить командировку собственных солдат на поле битвы.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Украина никогда не просила американскую армию на своей территории. И это принципиальный вопрос. Это то, что нас отличает от других. Но соглашение справедливо – вы даете нам все, что нам нужно, мы ведем борьбу. Мы не просим вас жертвовать своими жизнями,
– подчеркнул украинский министр.
В Брюсселе стартовала историческая встреча
- В Брюсселе в среду, 29 ноября, стартовало историческое заседание Совета Украина – НАТО. Союзники будут говорить о необходимости продления военной помощи и наращивания оборонных мощностей.
- Как сообщил Дмитрий Кулеба, на заседании министр планируют обсудить способность оборонной промышленности, чтобы гарантировать устойчивость безопасности всего евроатлантического пространства. Отдельное внимание украинский министр стремится обратить на вопрос о важности наращивания производства оружия, боеприпасов и другой военной техники, включая самолеты.
- Историчность встречи, которая проходит 29 ноября, состоит в том, что в рамках Совета Украина – НАТО впервые встретятся министры иностранных дел. Кроме того, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что главы МИД стран НАТО на встрече дадут Украине рекомендации по проведению реформ для вступления.