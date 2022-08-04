Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего: о чем говорили
Источник:СНБО
Под председательством президента Владимира Зеленского прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе совещания обсуждались вопросы безопасности и обороны.
Во время совещания под председательством Владимира Зеленского был рассмотрен ряд неотложных вопросов. В частности, те, которые касаются безопасности нашего государства.
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Говорили и о мобилизации
На заседании Ставки верховного главнокомандующего присутствовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны.
В первую очередь на заседании обсудили вопросы состояния обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.
Отдельно участники совещания заслушали отчет о ходе общей мобилизации в Украине и доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны. Относительно всех заслушанных вопросов было принято соответствующие решения.
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