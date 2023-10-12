Фронт, оружие и Ближний Восток: Зеленский провел заседание Ставки
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем ключевыми были три вопроса.
Президент отметил, что говорилось о фронте, украинском производстве оружия и техники, а также ситуации на Ближнем Востоке. Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский может навестить Израиль.
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Что известно о заседании Ставки
Украинский лидер отметил, что на заседании Ставки по ситуации на фронте ему докладывали Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский. Они сообщали о ситуации на основных направлениях, в частности, на востоке и юге. Также говорили о:
- защите наших позиций;
- шагах ВСУ вперед.
Второе – украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов. У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что поручил главе Минцифры, вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову максимально цифровизировать поставки для сил обороны.
Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации,
– заверил президент.
Что говорили о ситуации на Ближнем Востоке
Президент Украины сообщил, что на Ставке говорилось и о ситуации на Ближнем Востоке. В частности, был комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", – заверил президент.
Зеленский может посетить Израиль
- Продолжаются предварительные переговоры по поводу визита Владимира Зеленского в Израиль. СМИ писали, что Офис Президента направил соответствующий запрос израильской стороне.
- Перед этим украинский лидер призвал всех лидеров навестить Израиль и показать свою поддержку народу. Зеленский уточнил, что говорится о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирают.
- Также президент комментировал, не переживает ли он, что война в Израиле отвлечет от Украины. По словам Зеленского, самая большая проблема состоит в том, что нельзя сосредоточиться на многих вещах одновременно, нужно выбрать, кого поддерживаете – деньгами, военной помощью.
- Политолог Николай Давыдюк отмечал, что вероятный визит Зеленского в Израиль важен не только для Украины, но прежде всего для Израиля: "Это рука дружбы, которую мы так просили, чтобы протянул Израиль. Он этого не сделал, а сегодня мы делаем это первыми. Это акт лидерства и Зеленский все делает правильно".