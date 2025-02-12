Скептик по миру и новые форматы помощи Украине: детали с заседания "Рамштайн" в Брюсселе

В Брюсселе 12 февраля прошло заседание в формате "Рамштайн", которое было особенным. Впервые на нем присутствовал новый министр обороны США Пит Гегсет.

На заседании "Рамштайн" председательствовала Великобритания, а не США, как обычно, из-за изменения политики страны с приходом к власти Дональда Трампа. Об этом рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, который находится в Брюсселе.

Важно Умеров начал официальные встречи на полях "Рамштайн", в частности с главой Пентагона Гегсетом

НАТО продолжит оказывать помощь Украине

"Сейчас есть неопределенность относительно того, готовы ли США продолжать оказывать военную помощь Украине, поэтому Великобритания взяла на себя лидерство в этом вопросе. Однако Гегсет присутствовал на заседании в формате "Рамштайн" и даже сделал несколько заявлений", – отметил Ткие.

Глава Пентагона, в частности, заявил, что готов поддержать суверенитет Украины. А команда Трампа хочет процветания Украины, но выступают за скорейшее завершение войны путем проведения переговоров.

Кроме этого, Гегсет отметил, что именно европейские страны должны ввести войска в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня и играть в этом ключевую роль. В то же время американские войска не будут введены. Также 5 статья устава НАТО не будет распространяться на те войска, которые могут быть размещены на территории нашей страны.

Однако другую позицию занял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и европейские союзники, которые сейчас скептически смотрят на возможность мирного урегулирования, пока остается сложной ситуация на поле боя,

– сказал ведущий.

Марк Рютте отметил, что необходимо улучшить именно ситуацию на поле боя, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы. Поэтому Альянс продолжит оказывать военную помощь.

Относительно помощи со стороны Соединенных Штатов, то сейчас ведутся конкретные дискуссии, в каком формате она может продолжаться, – отметил он.