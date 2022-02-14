На заседании "Слуги народа" не рассматривали исключение Трухина, – Арахамия

Президентская фракция "Слуга народа" 14 февраля собиралась из-за угрозы вероятного вторжения России. Но на заседании не обсуждали исключение скандального нардепа Александра Трухина.

Созыв был внеочередным. Как заявил глава политсилы Давид Арахамия, этот вопрос может быть обсужден на плановом заседании, передает 24 канал.

К теме Лицо не последнее в Украине, а я – один, – Петрик об ответе на предложение взятки от Трухина

Сегодня не поднимали этот вопрос. Я думаю, что когда будет в дежурном режиме нормальная фракция, тогда рассмотрим. Сегодня, я бы сказал, такая экстренная была,

– сообщил нардеп.

Он также подтвердил свою позицию: Трухина исключить из состава фракции нужно.

ДТП с Трухиным

Скандальная авария произошла еще в августе прошлого года. Но новую огласку приобрела недавно, когда журналисты обнародовали расследование. Согласно ему, Трухин не признавал вины, пытался "убежать в лес", предлагал взятку, упоминая о главе МВД Денисе Монастырском.

После этого во фракции заявляли, что намерены исключить нардепа, но и ожидали, что он сам сдаст мандат. Дело расследуется Государственным бюро расследований.

Государственное бюро расследований не проводило и не назначало экспертизы видео с нардепом Трухиным, ранее обнародованным журналистами. Однако запись приобщили к материалам уголовного производства.

Реакция президента на ДТП с Трухиным: смотрите видео