На заседаниях фракции это не обсуждали, – "Слуга народа" о возможной отставке Разумкова

Нардеп Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. В "Слуге народа" заявили, что на заседаниях фракции эту тему не поднимали.

Соответствующее заявление сделали во фракции "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук.

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Хочу сообщить, что на заседаниях фракции "Слуга народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась,

– заявила Палийчук.

Она также объяснила, что во время выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

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Пресс-секретарь "слуг" прокомментировала сообщения в СМИ относительно письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы.

"Сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – заверила Палийчук.

Согласно процедуре отставки спикера Рады, его могут отозвать должности в трех случаях: по просьбе самого председателя Рады, из-за неудовлетворительной работы, в связи с другими обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. На пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения, принимают решение о включении этого вопроса в повестку дня Рады. Председатель парламента готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады. После этого, вопрос рассматривают нардепы.

Запуск отставки Дмитрия Разумкова: коротко