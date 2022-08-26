Об этом 24 каналу рассказал эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк. По его словам, при проектировании закладывались определенные риски и станция была построена, чтобы выдержать различные внутренние и внешние нагрузки.
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Станция может не выдержать провокаций
Гуменюк отметил, что атомная станция адаптирована к определенным внешним воздействиям, в частности опасным природным явлениям – смерчам, ураганам, затоплениям и землетрясениям. Впрочем, нужно анализировать, чтобы говорить о стойкости к выстрелам снарядов.
Защитная оболочка может выдержать падение небольшого самолета,
– заметил эксперт.
У персонала есть инструкции по ликвидации аварии на АЭС
Он рассказал, что в случае аварии у персонала станции есть инструкции по управлению ими. Например, указания по ликвидации аварии.
Если произойдет нечто более серьезное, когда даже расплавится активная зона, то у персонала есть рекомендации, как управлять такими авариями,
– рассказал Гуменюк.
Также на станции есть все необходимое оборудование для управления проектными и внепроектными тяжелыми авариями.
После аварии на атомной станции "Фукусима" Украина осуществила ряд модернизаций, существенно поднявших уровень безопасности энергоблоков, в частности установила дополнительное мобильное оборудование, необходимое для устранения неисправностей, связанных с обесточиванием.
По словам эксперта, на атомной электростанции есть оборудование для охлаждения бассейнов выдержки ядерного топлива. А также генераторы, которые обеспечат питание систем и поддерживают энергоблок в стабильном контролируемом состоянии. Это должно предоставить дополнительное время для восстановления питания.
Гуменюк прокомментировал защищенность ЗАЭС: смотрите видео
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Обесточивание Запорожской АЭС: что известно
- оккупанты заминировали атомную станцию и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией. Действия российских захватчиков уже повлекли первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Так, два энергоблока, которые до сих пор работали, отключились от сети.
- В Энергоатоме сообщили, что 26 августа в 14:04 один из энергоблоков Запорожской АЭС, который остановился накануне, подключен к энергосети. Там отметили, что идет набор мощности, а замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
- Президент также прокомментировал это событие в своем традиционном обращении к украинцам. Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен понимать, насколько сильная эта угроза. По его словам, таким поступком россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.