Об этом 24 каналу рассказал эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк. По его словам, при проектировании закладывались определенные риски и станция была построена, чтобы выдержать различные внутренние и внешние нагрузки.

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Станция может не выдержать провокаций

Гуменюк отметил, что атомная станция адаптирована к определенным внешним воздействиям, в частности опасным природным явлениям – смерчам, ураганам, затоплениям и землетрясениям. Впрочем, нужно анализировать, чтобы говорить о стойкости к выстрелам снарядов.

Защитная оболочка может выдержать падение небольшого самолета,

– заметил эксперт.

У персонала есть инструкции по ликвидации аварии на АЭС

Он рассказал, что в случае аварии у персонала станции есть инструкции по управлению ими. Например, указания по ликвидации аварии.

Если произойдет нечто более серьезное, когда даже расплавится активная зона, то у персонала есть рекомендации, как управлять такими авариями,

– рассказал Гуменюк.

Также на станции есть все необходимое оборудование для управления проектными и внепроектными тяжелыми авариями.

После аварии на атомной станции "Фукусима" Украина осуществила ряд модернизаций, существенно поднявших уровень безопасности энергоблоков, в частности установила дополнительное мобильное оборудование, необходимое для устранения неисправностей, связанных с обесточиванием.

По словам эксперта, на атомной электростанции есть оборудование для охлаждения бассейнов выдержки ядерного топлива. А также генераторы, которые обеспечат питание систем и поддерживают энергоблок в стабильном контролируемом состоянии. Это должно предоставить дополнительное время для восстановления питания.

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