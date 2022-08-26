Про це 24 каналу розповів експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк. За його словами, при проєктуванні закладалися певні ризики й станція була побудована, щоб витримати різні внутрішні та зовнішні навантаження.

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Станція може не витримати провокацій

Гуменюк зазначив, що атомна станція адаптована до певних зовнішніх впливів, зокрема небезпечних природних явищ – смерчів, ураганів, затоплень та землетрусів. Втім, треба аналізувати, щоб говорити про стійкість до пострілів снарядів.

Захисна оболонка може витримати падіння невеликого літака,

– зауважив експерт.

Персонал має інструкції щодо ліквідації аварії на АЕС

Він розповів, що у разі аварії персонал станції має інструкції щодо управління ними. Наприклад, вказівки щодо ліквідації аварії.

Якщо відбудеться щось більш серйозне, коли навіть розплавиться активна зона, то персонал має рекомендації, у який спосіб управляти такими аваріями,

– розповів Гуменюк.

Також на станції є все необхідне обладнання для управління проєктними та позапроєктними важкими аваріями.

Після аварії на атомній станції "Фукусіма" Україна здійснила низку модернізацій, які суттєво підняли рівень безпеки енергоблоків, зокрема встановила додаткове мобільне обладнання, необхідне для ліквідації несправностей, пов'язаними зі знеструмленням.

За словами експерта, на атомній електростанції є обладнання для охолодження басейнів витримки ядерного палива. А також генератори, які забезпечать живлення систем та зможуть підтримувати енергоблок у стабільному контрольованому стані. Це має надати додатковий час на відновлення живлення.

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