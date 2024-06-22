Авиаэксперт сказал, как F-16 помогут защитить Харьков

Харьков и область страдают от постоянных российских обстрелов, в частности КАБами, которым крайне сложно противостоять. Говорят, что первые истребители F-16 будут работать на Харьковском направлении и сдерживать вражескую авиацию.

В эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап сказал, что идея использования F-16 для защиты Харькова лучше, чем решение расположить там ЗРК Patriot. Отметим, что днем 22 июня оккупанты снова ударили КАБами по жилой застройке в Харькове.

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Эффективность F-16

Анализируя заявления официальных лиц Украины и союзников, можно сделать вывод, что в сентябре в Украине будет около 20 пилотов. Несколько раньше может появиться так называемая датская группа, в которую входит 8 пилотов.

Я думаю, что появление F-16 будет связано с отправкой в Украину самолетов дальнего радиолокационного обнаружения СААБ-340,

– заметил Криволап.

Допустим, что СААБ не будут передавать пока украинские специалисты будут учиться, нам передадут, например, 6 самолетов F-16 с нормальными радарами и дальнобойными ракетами, то их, вероятнее всего, будут использовать в операциях на Харьковщине.

Ведь там досаждают КАБы и есть большие проблемы с пусками "Искандеров". Однако пусковые установки к "Искандерам" будут стоять на большем расстоянии, чем мы сможем до них добивать.

В министерстве обороны Нидерландов ожидают, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Глава оборонного ведомства страны подчеркнула, что первые поставки F-16 в Украину должны состояться этим летом.