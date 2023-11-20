Чтобы не было блэкаутов зимой: энергообъекты Украины получили трехуровневую защиту

Украина продолжает подготовку к зиме. В частности, во избежание блэкаутов из-за возможных российских атак принято решение о трех уровнях защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины. Добавили, что обратилась к партнерам по оказанию помощи в техническом аудите проектной документации на защитные сооружения и сметы строительств.

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Три уровня защиты энергетической инфраструктуры

Правительство и Генштаб ВСУ приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. В частности, выделили три уровня.

Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов. На сегодняшний день Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет,

– отметил глава Агентства Мустафа Найем.

Второй уровень – защита от дронов, в частности, "Шахедов". Речь идет о бетонных конструкциях, строящихся вокруг основной сети Укрэнерго с марта 2023 года. Таким образом защищают 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

"Третий уровень – защита от ракет. Защищаем 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях", – добавили в Агентстве восстановления.