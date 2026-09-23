Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Игорь Романенко, в настоящее время украинские компании уже активно испытывают отечественные дроны-перехватчики реактивного и ракетного типа. После успешных испытаний государство должно как можно скорее принять их на вооружение и нарастить производство, чтобы эффективно уничтожать вражеские цели.

Почему пилоты рискуют жизнью

Пока новейшие разработки готовятся к серийному выпуску, основная тяжесть борьбы с воздушными угрозами ложится на зенитно-ракетные комплексы и истребители F-16. Однако здесь возникает серьезная проблема из-за острого дефицита боеприпасов.

Для F-16 нужны ракеты ближнего и среднего радиуса действия, которых крайне мало. Из-за этого дефицита пилоты вынуждены использовать пушки, а это очень опасно,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

По словам эксперта, иногда защитникам удается сбивать скоростные беспилотники даже с помощью переносных комплексов. Это крайне сложная задача, поскольку такие аппараты часто летят на высоте более пяти километров, однако оснащение мобильных огневых групп современными тепловизорами существенно улучшает результаты.

Обратите внимание. Полную версию интервью с генерал-лейтенантом Игорем Романенко читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Опыт Харькова и Сум для столицы

Учитывая постоянную эволюцию российского оружия, Романенко убежден, что Киев больше не может полагаться только на классическую противовоздушную оборону. Город должен адаптироваться к новым реалиям.

Нужно понимать, что Киев – это своего рода прифронтовой город, который необходимо соответствующим образом готовить, учитывая опыт Харькова и Сум. Уже сейчас следует создавать пассивные средства ПВО, формировать мобильные группы на базе добровольческих формирований территориальных общин и привлекать частные структуры противовоздушной обороны,

– подытожил Романенко.

Гонка технологий в воздухе

Напомним, ранее мы писали, что украинские инженеры уже добились интересных результатов в перехвате вражеских целей. В частности, отечественный беспилотник смог успешно поразить российский аппарат "Герань-5", который по сути является мини-ракеткой. Как объясняют военные обозреватели, использование дорогих западных ракет против дешевых дронов экономически невыгодно, поэтому создание собственной системы малого ПВО остается приоритетом для Украины.