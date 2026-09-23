Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт Ігор Романенко, наразі українські компанії вже активно випробовують вітчизняні дрони-перехоплювачі реактивного та ракетного типу. Після успішних тестів держава має якнайшвидше взяти їх на озброєння та масштабувати виробництво, щоб ефективно знищувати ворожі цілі.

Чому пілоти ризикують життям

Поки новітні розробки готуються до серійного випуску, основний тягар боротьби з повітряними загрозами лягає на зенітно-ракетні комплекси та винищувачі F-16. Однак тут виникає серйозна проблема через гострий дефіцит боєприпасів.

Для F-16 потрібні ракети близького і середнього бою, яких обмаль. Через цей дефіцит пілоти змушені працювати гарматами, а це дуже небезпечно,

– наголосив генерал-лейтенант.

За словами експерта, іноді захисникам вдається приземляти швидкісні безпілотники навіть за допомогою переносних комплексів. Це вкрай складне завдання, оскільки такі апарати часто летять на висоті понад п'ять кілометрів, проте оснащення мобільних вогневих груп сучасними тепловізорами суттєво покращує результати.

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з генерал-лейтенантом Ігорем Романенком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Досвід Харкова та Сум для столиці

Зважаючи на постійну еволюцію російської зброї, Романенко переконаний, що Київ більше не може покладатися лише на класичну протиповітряну оборону. Місто має адаптуватися до нових реалій.

Треба розуміти, що Київ – це як прифронтове місто, яке відповідним чином треба готувати, беручи досвід Харкова та Сум. Вже зараз варто робити пасивні засоби ППО, формувати мобільні групи на базі добровольчих формувань територіальних громад і залучати приватні структури протиповітряної оборони,

– підсумував Романенко.

Гонка технологій у повітрі

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські інженери вже мають цікаві результати у перехопленні ворожих цілей. Зокрема, вітчизняний безпілотник зміг успішно вразити російський апарат "Герань-5", який по суті є міні-ракетою. Як пояснюють військові оглядачі, використання дорогих західних ракет проти дешевих дронів є економічно невигідним, тому створення власної системи малої ППО залишається пріоритетом для України.