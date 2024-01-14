Россияне до сих пор имеют преимущество в воздухе: есть два пути, чтобы разблокировать небо

Российские оккупанты до сих пор имеют тотальное преимущество в воздухе. Их самолеты на порядок выше всей устаревшей, хотя и модернизированной, украинской авиации.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан сказал 24 Каналу, что есть два пути, чтобы разблокировать небо. Прежде всего речь идет о Юге, включая Крым, а также о Востоке, где больше всего действует российская авиация.

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Во-первых, требуется большое количество средств противовоздушной обороны по крайней мере средней дальности, таких как Patriot, SAMP/T.

Во-вторых, и это самое главное – активная защита с помощью западной авиации.

Разблокирование неба существенно повлияет на ход войны

Контролируя небо, Украина, прежде всего, сможет обезопасить крупные города, в частности Харьков, Одессу, Запорожье, которые фактически стоят на линии фронта. Но не только это.

Убрать россиян с неба значит и защитить население этих городов, и одновременно поддержать те части, которые находятся на прифронтовых территориях,

– подчеркнул Кузан.

Так, с поддержкой с воздуха украинские защитники смогут возобновить продвижение на Юге. Пока же они двигаются только под прикрытием артиллерии – на расстояние около 10–15 километров.

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