Россияне планируют финансировать защиту автодорог от БПЛА за счет дорожных фондов

Российский Минтранс предлагает разрешить использование средств дорожных фондов для защиты трасс от атак БПЛА. Проект предусматривает финансирование защитных сооружений и ликвидацию последствий ударов.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о новом "проекте" оккупантов?

Минтранс России предложил разрешить использовать средства дорожных фондов для защиты трасс от атак БПЛА.

Деньги планируется направлять на установку защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных ударов во время ремонта и содержания дорог.

Оккупанты заявляют, что новые меры должны повысить безопасность людей и уменьшить убытки для бизнеса, который зависит от стабильной работы транспортной инфраструктуры.

Российские СМИ отметили, что вопрос компенсаций за ущерб от падения дронов будет зависеть от региона и масштабов ущерба. Выплаты якобы могут получать граждане за поврежденное имущество и здоровье, а компании – через региональные власти или страховые компании.

Последние новости об атаках ВСУ на Россию

Украинские военные нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и кораблям береговой охраны ФСБ во временно оккупированной Керчи.

В результате атаки на Ярославском НПЗ вспыхнули масштабные пожары, а российские корабли получили повреждения.

Также в Генштабе сообщили, что в среду, 5 августа, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", расположенный в городе Уфа Республики Башкортостан. На территории этого предприятия зафиксированы повреждения, которые привели к масштабному пожару.

В ночь на 6 августа был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в городе Ярославль. На территории предприятия зафиксировали три очага пожара. Масштабы разрушений уточняются.