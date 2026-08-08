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24 Канал Новости мира Россияне планируют финансировать защиту автодорог от БПЛА за счет дорожных фондов
8 августа, 01:30
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Россияне планируют финансировать защиту автодорог от БПЛА за счет дорожных фондов

Даниил Муринский

Российский Минтранс предлагает разрешить использование средств дорожных фондов для защиты трасс от атак БПЛА. Проект предусматривает финансирование защитных сооружений и ликвидацию последствий ударов.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о новом "проекте" оккупантов?

Минтранс России предложил разрешить использовать средства дорожных фондов для защиты трасс от атак БПЛА.

Деньги планируется направлять на установку защитных сооружений и ликвидацию последствий воздушных ударов во время ремонта и содержания дорог.

Оккупанты заявляют, что новые меры должны повысить безопасность людей и уменьшить убытки для бизнеса, который зависит от стабильной работы транспортной инфраструктуры.

Российские СМИ отметили, что вопрос компенсаций за ущерб от падения дронов будет зависеть от региона и масштабов ущерба. Выплаты якобы могут получать граждане за поврежденное имущество и здоровье, а компании – через региональные власти или страховые компании.

Последние новости об атаках ВСУ на Россию

Украинские военные нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и кораблям береговой охраны ФСБ во временно оккупированной Керчи.

В результате атаки на Ярославском НПЗ вспыхнули масштабные пожары, а российские корабли получили повреждения.

Также в Генштабе сообщили, что в среду, 5 августа, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", расположенный в городе Уфа Республики Башкортостан. На территории этого предприятия зафиксированы повреждения, которые привели к масштабному пожару.

В ночь на 6 августа был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в городе Ярославль. На территории предприятия зафиксировали три очага пожара. Масштабы разрушений уточняются.

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