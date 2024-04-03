Защита от Путина и не только: существует три причины, почему Лукашенко "готовится к войне"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке к войне. Однако белорусская армия на данный момент абсолютно не пригодна для выполнения боевых задач.

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24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что если бы Лукашенко хоть разбирался в военном деле, то понимал бы, что его армия может воевать разве что с долгоносиком.

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Есть ли смысл воевать Беларуси

Война – это математика, в которой есть определенное количество формул. И математика говорит, что белорусская армия не продержится даже несколько часов ни против поляков, ни против стран Балтии, поскольку это НАТОвские структуры.

А двигаться в сторону Украины с несколькими десятками тысяч белорусов, которые только держали в руках оружие, но нигде не воевали – это точно плохая идея для Беларуси.

Возможно, не за несколько часов, но за несколько дней вся Беларусь будет "выключена". Дело в том, что до Мозырского НПЗ 50 километров. Это не 1200 километров, как до Татарстана. И Лукашенко это прекрасно знает. Поэтому на войну, кроме как с вредителями полей, я думаю, больше никуда эта армия не годится,

– подчеркнул военный эксперт.

Для чего Лукашенко война

По словам Свитана, есть три причины, почему вдруг Лукашенко начал поднимать тему войны:

первое – это для того, чтобы попытаться спасти в Беларуси остатки военной техники, которую Путин хочет забрать, потому что сейчас у него не хватает техники;

– это для того, чтобы попытаться спасти в Беларуси остатки военной техники, которую Путин хочет забрать, потому что сейчас у него не хватает техники; второе – попытаться "сыграть под Путина" и оставить своими высказываниями и даже движениями часть военных формирований в районе того же Сувальского коридора – это балтийские страны, польская армия. Это вторая задача, поскольку французы подняли вопрос переброски части НАТОвских войск в Украину;

– попытаться "сыграть под Путина" и оставить своими высказываниями и даже движениями часть военных формирований в районе того же Сувальского коридора – это балтийские страны, польская армия. Это вторая задача, поскольку французы подняли вопрос переброски части НАТОвских войск в Украину; третья – попытаться вытянуть некоторые зенитно-ракетные комплексы, которые могли бы предназначаться Украине, в сторону стран Балтии. И это уже получилось: один Patriot туда пошел.

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