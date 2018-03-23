Защита Савченко подаст апелляцию на ее арест
После оглашения приговора Шевченковским районным судом Киева адвокаты Надежды Савченко заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на ее арест.
Об этом сообщает Украинская правда.
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Защита считает решение об аресте "полностью политическим" и называет его "политическим крючкотворством". Отмечается, что апелляцию на арест Савченко подадут в понедельник.
Определить, какой адвокатский состав будет защищать Надежду Савченко, должна решить ее сестра Вера.
Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок. 23 марта ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 59 дней до 20 мая без альтернативы внесения залога.
В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.